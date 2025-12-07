В ЛДПР предложили сократить рабочее время для работников с детьми до 18 лет

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект о сокращении до 39 часов рабочей недели для работников, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет. Об этом ТАСС сообщил Слуцкий.

Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ, предусматривающие закрепление за работниками, имеющими несовершеннолетних детей, права по их заявлению переходить на сокращенное рабочее время - не более 39 часов в неделю - при полном сохранении заработной платы, установленной за нормальную продолжительность рабочей недели. В России продолжительность рабочей недели составляет 40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

"Быть внимательным, чутким родителем и при этом успешным специалистом, зарабатывать - задача не из легких. Особенно в период, когда цены растут, а зарплаты остаются на уровне прошлых лет. Боясь потерять место, а значит и стабильный доход, российские мамы и папы, вдобавок к и без того плотному рабочему графику, нередко берут переработки, жертвуя самым главным - временем, проведенным со своими детьми. Что категорически неверно", - сказал Слуцкий, отметив, что работодатели должны учитывать семейное положение сотрудников и идти им навстречу.

По словам авторов инициативы, предлагаемая мера направлена на создание условий, позволяющих работникам уделять больше времени воспитанию и содержанию детей, при этом не допуская снижения уровня их материального обеспечения.