DM: пьяный командир расчета ПВО чуть не сбил самолет с Тэтчер над Мозамбиком

Инцидент произошел в 1989 году во время африканского турне тогдашнего премьер-министра Великобритании, пишет газета со ссылкой на новые детали из рассекреченных документов

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Пьяный командир расчета ПВО из сил, представлявших правящую партию "Фронт освобождения Мозамбика" (FRELIMO), в 1989 году чуть было не сбил самолет, на котором находилась Маргарет Тэтчер, занимавшая на тот момент пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на новые детали из рассекреченных документов.

Согласно им, инцидент произошел во время африканского турне Тэтчер, которая возглавляла британское правительство с 1979 по 1990 год. 30 марта, когда дальнемагистральный авиалайнер Vickers VC10 с политиком и британской делегацией пролетал над охваченным гражданской войной Мозамбиком по пути из Зимбабве в Малави, в его направлении с земли было выпущено несколько ракет класса земля - воздух. Ни одна из них не попала в самолет.

Британские власти запросили объяснения у Мапуту, которые были им даны лишь в ноябре после сильного давления, оказанного Лондоном. Как говорится в статье, власти африканской страны признали, что самолет Тэтчер был обстрелян по ошибке пьяным командиром расчета ПВО. По информации биографа экс-премьер-министра, лорда Чарльза Мура, военный представлял силы FRELIMO.

В своей автобиографии Тэтчер упоминала этот инцидент, однако возлагала ответственность за него на соперников правящей партии из оппозиционного "Мозамбикского национального сопротивления" (RENAMO).

Гражданская война в Мозамбике вспыхнула вскоре после провозглашения независимости от Португалии в 1975 году. Она продлилась с 1977 по 1992 год. По оценкам, жертвами войны стали около 1 млн человек, в основном мирных жителей, ущерб, нанесенный экономике Мозамбика, оценивался в $20 млрд.