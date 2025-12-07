В Госдуме объяснили планы властей сократить список "неженских" профессий

Глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что изменение перечня связано с развитием технологий и устранением угрозы здоровью на соответствующих рабочих местах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сокращение в России перечня запрещенных для женщин профессий связано с развитием технологий и устранением угрозы здоровью на соответствующих рабочих местах. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее правительство РФ утвердило дорожную карту, предусматривающую в том числе сокращение к декабрю 2027 года количества профессий, недоступных для труда женщин.

"Что касается списка запрещенных для женщин профессий, почему этот список есть? Чтобы защитить женское здоровье. В силу того, что приходят новые технологии, убирается физическая нагрузка, соответственно, те профессии, которые были запрещены для женщин, становятся разрешенными: они не угрожают, прежде всего, репродуктивному здоровью, да и просто физическому здоровью женщины", - сказал Нилов.

Глава комитета Госдумы отметил, что то же самое касается перечня производств, на которых запрещено работать несовершеннолетним. "Эти подходы тоже корректируются", - сказал депутат.

Как следует из документа, с которым ознакомился ТАСС, сокращение списка "неженских" профессий коснется сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Нынешний перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин, действует с 1 января 2021 года и включает 100 позиций. В прежнем перечне, принятом более 20 лет назад, содержалось более 450 профессий и видов выполняемых работ, официально недоступных для женщин.