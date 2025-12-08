ВЦИОМ: в России для борьбы со стрессом стали чаще прибегать к лекарствам

Генеральный директор аналитического центра Валерий Федоров отметил, что россияне также стали чаще обращаться за психологической помощью к врачам

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне все чаще используют для борьбы с тревожностью и стрессом лекарства, а также практикуют работу с психологами. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров.

"Тревожность высокая, стресс стал буквально спутником нашей жизни. И это касается самых разных возрастных, социальных слоев. <...> Нас преследует глобальная турбулентность. Она очень многоаспектна. И, решая какую-то одну глобальную проблему, мы тут же оказываемся перед лицом следующей - и еще более острой", - сказал Федоров.

По его словам, россияне стали чаще обращаться за психологической помощью к врачам, так как не всегда получается адаптироваться к жизни в условиях высокого стресса. "Здесь нам на помощь приходят врачи, которые нам антидепрессанты прописывают. Есть статистика, которая говорит о том, что очень здорово выросло потребление антидепрессантов", - рассказал он. В то же время, отметил Федоров, все более распространенным видом помощи становится работа с психологом. "Сегодня это уже вполне легитимная форма поддержки. <...> Эта сфера постепенно развивается", - сказал он.