Россиянам напомнили об изменении правил выезда детей в часть стран с 2026 года

Сегодня выезд детей по свидетельству о рождении допускается в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Дети не смогут выезжать из РФ без загранпаспорта даже в случае сопровождения родителями с 20 января 2026 года. Изменения законодательства, в первую очередь, направлены на обеспечение безопасности детей, рассказал ТАСС преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Регина Гильманова.

Сейчас выезд детей по свидетельству о рождении возможен в пять стран - Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Однако, как ранее пояснили в миграционной службе МВД, с 20 января 2026 года дети младше 14 лет для выезда должны будут иметь при себе загранпаспорт, независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими.

"Изменения <...> направлены на обеспечение безопасности маленьких россиян и предотвращение их незаконного вывоза заграницу, как при наличии разных споров между родителями, в том числе когда один из них - иностранец или когда один родитель хочет вывезти ребенка без согласия другого, что незаконно; так и в результате преступления", - пояснила Гильманова, отметив, что случаи похищения детей до сих пор распространены.

По ее словам, в большинстве государств свидетельство о рождении не предназначено для удостоверения личности лица, пересекающего границу лица, а является только подтверждением события рождения. Тогда как загранпаспорт - это универсальный документ, содержащий многоуровневую системы защиты: данные биометрии, кодированные данные, использующиеся для проверки действительности паспорта, а также наличия у ребенка разрешения или запрета на пересечение границы. Кроме того, загранпаспорт с фотографией позволяет визуально подтвердить личность ребенка.

Гильманова указала, что вводимые изменения повлекут для родителей дополнительные материальные и временные затраты, однако заботиться в первую очередь необходимо именно о безопасности детей.

Эксперт также обратила внимание, что выехавшие за границу до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении несовершеннолетние граждане РФ, не достигшие возраста 14 лет и не имеющие паспорта гражданина, "вправе въехать в Российскую Федерацию по свидетельству о рождении".