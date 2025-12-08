На Камчатке продлили действие предупреждения о лавинной опасности

Жителей и гостей региона призвали не приближаться к опасным склонам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Предупреждение о лавинной опасности на некоторых территориях Камчатского края продлено до 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

5 декабря в ведомстве информировали, что на некоторых территориях, в том числе в Петропавловске-Камчатском городском округе, возможен сход лавин. Предупреждение объявлялось на период с 6 по 8 декабря.

"В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок, Камчатским региональным противолавинным центром объявлено предупреждение о лавинной опасности. В период с 9 по 11 декабря включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального округа, особенно бассейна реки Паратунки, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского муниципальных округов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территориях Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей региона призвали не приближаться к лавиноопасным склонам.