Историк Малышева назвала механизмом фальсификации нивелирование потерь СССР

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России подчеркнула, что новые цифры потерь в Великой Отечественной войне документально обоснованы и имеются в материалах судов

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Нивелирование потерь Советского Союза в Великой Отечественной войне является механизмом фальсификации истории, вне зависимости от того, выражается оно в непонимании реального числа жертв или в спонтанно называемых цифрах. Об этом ТАСС рассказала руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"В документах, которые до этого были известны, на территории РСФСР значилась цифра чуть более 5 млн жертв - из тех 13,7 млн потерь, которые обозначены на сегодняшний момент. То есть мы видим увеличение числа жертв практически в два раза. Это тоже надо иметь в виду, потому что нивелирование масштаба потерь через непонимание того, сколько их было на самом деле, или через спонтанно называемые цифры - это один из механизмов фальсификации. И его можно в любой момент оспорить", - сказала она.

По ее словам, новые цифры числа потерь документально обоснованы и имеются в материалах судов. "Мы говорим о научно обоснованных и документально подтвержденных цифрах. Документы, которые обосновывают эти цифры, имеются в материалах судов и позволяют нам говорить о масштабе геноцида", - добавила историк.

"Вместе с тем это не окончательные цифры, это тоже понятно", - заключила глава НЦИП.