Руководитель "Шерегеша": обильные снегопады не мешают принимать туристов

Снега в 2025 году в два раза больше, чем годом ранее, отметил Алексей Стоянов

© Алексей Стоянов/ ТАСС

КЕМЕРОВО, 8 декабря. /ТАСС/. Сильные снегопады продолжаются на популярном горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе, но прием туристов со всей России не прекращается. Об этом ТАСС сообщил руководитель дирекции курорта "Шерегеш" Алексей Стоянов.

Ранее очевидцы в соцсетях сообщали, что ехавшие на Шерегеш туристы столкнулись с неочищенными дорогами. Кроме этого, на выходных часть подъемников не работала из-за сильного ветра.

"Снега в этом году точно в два раза больше, чем в прошлом. Сейчас в Шерегеш работают погрузчики - это наверное самая популярная техника в этом сезоне, да и всегда, в принципе, у нас. Снега очень много. Время 6 утра (02:00 мск) понедельник, все готовятся к тому, чтобы принимать туристов. Сегодня у нас Москва, Европейская часть страны, у нас все. Снег продолжается к тревожному настроению дорожников и к радостному настроению туристов", - сказал Стоянов.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. За зимний сезон 2024-2025 там отдохнули свыше 2,5 млн человек со всей страны. Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года, утвержденную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Развитие туризма в Кузбассе выбрано в качестве одного из основных направлений для диверсификации экономики. Сейчас ее основу составляет промышленность, в регионе добывают больше половины российского угля.