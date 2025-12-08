Стали известны популярные направления для новогодних каникул

Средняя стоимость заграничного новогоднего тура составляет около 330 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Туристические поездки в Египет, Таиланд, ОАЭ и Китай стали самыми востребованными для россиян в период новогодних каникул. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на сервис по поиску и бронированию туров Travelata.

Среди зарубежных направлений чаще всего российские туристы выбирают Египет (26%), Таиланд (16%) и ОАЭ (14%). Средняя стоимость заграничного новогоднего тура, по данным аналитиков, составляет около 330 тыс. рублей.

Эксперты также отмечают, что отдых в стране обходится россиянам в среднем в 140 тыс. рублей. Чаще всего любители внутреннего туризма выбирают Московскую и Ленинградскую области, Краснодарский край и Татарстан.