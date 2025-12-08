В РФ готовят план реализации стратегии безопасности на дорогах до 2036 года

Стратегия рассчитана на повышение координации между органами власти, улучшение мониторинга состояния дорог и поддержку развития дорожной инфраструктуры

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Представители профильных ведомств готовят план реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В настоящее время межведомственный план реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденной указом президента РФ от 14 ноября 2025 года №841, находится в стадии подготовки", - сказали в пресс-центре.

Президент РФ Владимир Путин 14 ноября утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения в РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Она содержит обширную оценку нынешнего состояния безопасности дорожного движения и тенденции его развития, фиксирует статистические данные в этой области, перечисляет вызовы и риски, определяет цели госполитики по этому направлению.

Документ ставит своей целью повышение координации между органами власти, улучшение мониторинга состояния дорог и поддержку развития дорожной инфраструктуры, углубление анализа причин происшествий. Для этого планируется разработать единую концепцию профилактики ДТП, актуализировать медицинские противопоказания к управлению автомобилями.