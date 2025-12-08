Level Group: 13% россиян выберут выходной вместо новогоднего корпоратива

Согласно опросу, 5% респондентов стыдятся из-за прошлого праздничного мероприятия на работе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Каждый восьмой россиянин предпочел бы дополнительный выходной день вместо новогоднего корпоратива. Это следует из исследования девелопера Level Group, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет, проживающие в городах-миллионниках России.

"Треть россиян (30%) признались, что относятся к корпоративам скорее негативно: 13% сотрудников предпочли бы дополнительный выходной день вместо обязательного праздничного мероприятия, а 9% видят более практичную альтернативу в денежной премии. Интересно, что 5% россиян до сих пор стыдятся из-за новогоднего корпоратива прошлых лет, а 4% избегают корпоративов, так как боятся попасть в компрометирующие истории", - говорится в итогах исследования.

Аналитики также отметили, что 27% признались, что любят масштабные тематические корпоративы, а 12% даже ходят на корпоративы с прошлого места работы. 28% относятся нейтрально, но предпочитаю посиделки в узком кругу коллег, а 1% опрошенных надеются встретить вторую половинку на корпоративе.

"Корпоративные праздники действительно могут стать не только поводом для неформального общения с коллегами, но и отправной точкой для личных отношений. Согласно исследованию, каждый десятый сотрудник (10%) подтверждает, что у него завязывался служебный роман: 4% респондентов состоят в таких отношениях в настоящий момент, а 6% пережили их завершение", - рассказали в пресс-службе Level Group.

Однако большинство опрошенных (70%) отмечают, что их рабочие вечеринки - исключительно профессиональная и дружеская территория, уточняется в результатах опроса.