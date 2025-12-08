ЦБТ: случаев мошеннических платежей по биометрии нет

Применение биометрии в финансовых операциях, например, при дистанционном открытии счета или оплате покупок, максимально безопасно, отметили в Центре биометрических технологий

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Случаи неправомерного доступа к платежным сервисам с использованием биометрических данных отсутствуют, и на сегодняшний день данная технология является одним из самых защищенных способов оплаты, доступных россиянам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС).

В ЦБТ отметили, что применение биометрии в финансовых операциях, например, при дистанционном открытии счета или оплате покупок, максимально безопасно. Согласно данным МВД, в России не фиксировались случаи мошеннических платежей с использованием биометрических данных.

"Банковские сервисы надежно защищены от любых попыток подмены личности, используют новейшую криптографию, а сама биометрия хранится не на устройстве пользователя, а в государственной системе, соответствующей самым строгим требованиям регуляторов. Биометрия - один из наиболее защищенных платежных инструментов, доступных россиянам", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, как рассказали в ЦБТ, использование функции FaceID на смартфонах также не несет рисков для пользователей. Как пояснили в пресс-службе, в этом случае биометрические данные хранятся непосредственно на устройстве и используются, например, для разблокировки экрана или входа в приложения. "Большинство современных смартфонов также надежно защищены от использования фото, видео или дипфейков для несанкционированного доступа к устройству", - добавили в ЦБТ.