Кабмин одобрил прием на работу женщин без испытательного срока с детьми до 3 лет

Сейчас льгота действует для матерей с детьми до 1,5 года

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство России поддержало законопроект, согласно которому женщинам с детьми до трех лет не смогут устанавливать испытательный срок при приеме на работу. Это следует из отзыва кабмина, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Речь идет о внесении изменений в ст. 70 Трудового кодекса РФ, согласно которой сейчас льгота действует для матерей с детьми до 1,5 года. Подготовленный документ позволит ее расширить.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - отмечается в отзыве.

Суть законопроекта

Законодательная инициатива подготовлена главой комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что воспитание ребенка до трех лет - период "чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности" для женщины, особенно в случае завершения декрета.

"Установление испытательного срока при приеме на работу в этот период создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации", - подчеркивает Нилов.

Подобная ситуация, по его словам, не только ущемляет трудовые права женщин с маленькими детьми, но и "может провоцировать скрытые формы дискриминации", когда работодатель отказывает в трудоустройстве, не объясняя причин.

"Расширение гарантии по неустановлению испытательного срока мамам малолетних детей представляется логичным продолжением государственной семейной политики, нацеленной на создание благоприятных условий для воспитания детей и поддержки материнства", - отмечается в пояснительной записке.

Предложенный срок вступления закона в силу - с даты его официального опубликования.

Позиция кабмина

В правительстве отметили, что реализация инициативы не окажет влияния на доходы или расходы бюджетной системы страны. Кроме того, законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в числе которых Договор о Евразийском экономическом союзе.

При этом в кабмине указали, что сроки нужно привести в соответствие с положениями федерального закона "Об обязательных требованиях в РФ". Согласно ему, обязательные требования должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем через 90 дней после официального опубликования документа, если иное не установлено федеральным законом, президентским указом или международным договором.