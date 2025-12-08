Эксперт Алешин рассказал о популярных схемах автомошенников в страховании

В их числе фиктивные ДТП и оформление полиса в регионе с низкими тарифами при реальной эксплуатации автомобиля в мегаполисе, сообщил руководитель продукта "МТС скоринг"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Самые крупные страховые убытки генерирует автострахование, при этом мошенничество в этой сфере эволюционирует, становясь более технологичным и масштабным и являясь не просто угрозой прибыли компаний, а системной проблемой, которая в итоге бьет по карману каждого добросовестного клиента. Об этом сообщил ТАСС руководитель продукта "МТС скоринг" Вадим Алешин, говоря о популярных мошеннических схемах в страховании.

"Традиционно самые крупные убытки генерирует автострахование. Фиктивные ДТП являются классическим способом мошенничества, который позволяет получить выплату за несуществующие повреждения. Еще одна частая схема недобросовестного страхования - оформление полиса в регионе с низкими тарифами при реальной эксплуатации авто в мегаполисе, что нарушает принцип справедливого ценообразования", - сказал Алешин.

Однако, по словам эксперта, сегодня на первый план выходят более изощренные и дорогостоящие схемы. "Одна из них связана с каско и параллельным импортом. Мошенники страхуют ввезенный автомобиль по завышенной в 1,5-2 раза стоимости, после чего наносят ему урон, не поддающийся восстановлению. Таким образом, вложив 2 млн рублей в автомобиль, недобросовестные клиенты получают 4 млн рублей от страховой компании. Ущерб от таких операций исчисляется миллиардами", - разъяснил Алешин.

Он также отметил, что добросовестный клиент вряд ли станет жертвой обмана и обычно страдает страховая компания. В то же время эксперт подчеркнул, что последствия ощущают все. Алешин обратил внимание на такие последствия, как рост стоимости полисов, когда убытки от мошенничества закладываются в модель ценообразования, что ведет к повышению тарифов для всей клиентской базы. Также это приводит к ограничению доступности услуги: страховщики могут полностью отказывать в оформлении полисов на определенные марки, модели или категории автомобилей, наиболее часто фигурирующих в схемах, ограничивая в выборе честных владельцев.

"Примечательно, что классических проверок по базам (история ДТП, розыск) сегодня недостаточно. Страховщику критически важно понять, надежен ли человек, не замешан ли в мошеннических схемах ранее. Кроме этого, важно установить, действительно ли автомобиль используется по заявленному адресу и не скрывает ли клиент проблемы со здоровьем", - отметил Алешин.

По словам эксперта, страховое мошенничество эволюционирует, становясь более технологичным и масштабным. "Ответом должна стать столь же продуманная и многоступенчатая защита, основанная на предиктивной аналитике и ИИ. Это не только вопрос экономической безопасности страховщиков, но и важный шаг к справедливому ценообразованию для миллионов добросовестных клиентов", - подчеркнул Алешин.