Главврач Школы медицины ДВФУ: в ДФО остаются работать 96% ординаторов вуза

Университет готовит врачей, которые должны обладать не только врачебными компетенциями и хорошо оперировать, но уметь еще преподавать, отметил Олег Пак

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. В Дальневосточном федеральном округе после окончания обучения остаются работать 96% ординаторов Школы медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной развитию медицинских технологий и подготовке кадров для системы здравоохранения Приморского края, рассказал главный врач Медицинского центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Олег Пак.

"У нас 28 направлений, и на сегодня у нас около 300 ординаторов, 96% из которых после окончания университета, ординатуры, остаются работать в Дальневосточном федеральном округе. Это очень важно, особенно в условиях серьезнейшего кадрового дефицита", - сказал он.

По словам Пака, основная задача Школы заключается прежде всего в обучении, а затем уже лечении. "Мы делаем порядка 15 тыс. операций в год, и все они с индексом сложности больше двух. То есть мы не можем у себя, например, оперировать грыжку маленькую или аппендицит, или какую-то травму, потому что они ниже индекса сложности 2. Этим занимается региональное учреждение. Но вся высокотехнологичная хирургия - операция на сердце, на мозг, все виды рака, эндопротезирования, сложнейшие технологии, которые применяем у нас, они как раз таки и должны применяться именно в федеральных учреждениях", - сказал он.

Пак отметил, что вуз готовит врачей, которые должны обладать не только врачебными компетенциями и хорошо оперировать, но уметь еще преподавать. "Они должны встать через 10-15 лет на наше место и также вести молодежь, которая сегодня в детский сад ходит, и еще заниматься наукой. Вот такого универсального солдата мы берем к себе на работу по окончании университета", - отметил Пак.