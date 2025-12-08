Правительственные эксперты Японии сделали прогнозы о возможном ущербе землетрясения

В случае землетрясения магнитудой 7 в Токио погибнет до 18 тыс. человек, говорится в докладе, основанном на комплексных компьютерных расчетах

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Эксперты правительства Японии пришли к выводу, что в случае мощного землетрясения магнитудой 7 в зоне Токио погибнет до 18 тыс. человек, будут разрушены или уничтожены пожарами 400 тыс. построек. Об этом говорится в докладе, основанном на комплексных компьютерных расчетах, который оказался в распоряжении газеты "Никкэй" и официально будет опубликован ориентировочно в середине декабря.

Правительственные эксперты существенно понизили свои прогнозы ущерба по сравнению с предыдущим докладом в 2013 году. Тогда предполагалось, что погибнет до 23 тыс. человек, будет уничтожено примерно 610 тыс. построек. Общая сумма экономического ущерба оценивалась в ¥95 трлн (почти $613 млрд), сейчас прогноз понижен до ¥12 трлн (около $84 млрд).

Эксперты сделали такие выводы исходя из того, что в зоне Токио существенно укреплены многие старые постройки, а новые возводятся с учетом более жестких требований к сейсмической устойчивости. Понижена также высокая плотность застройки, которая способствует распространению пожаров.

В районе Токио периодически происходят чрезвычайно мощные землетрясения. Предыдущий подземный толчок такого рода магнитудой 7,9 произошел 1 сентября 1923 года. Тогда погибли почти 143 тыс. человек, размеры ущерба составили 37% ВВП Японии.