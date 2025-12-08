Адвокат Сарыибрахимоглу: дело о вилле Тарабья будет рассмотрено повторно

Слушание состоится 9 декабря, сообщил юрист, представляющий сторону РФ

Стамбул, Турция © Jeff J Mitchell/ Getty Images

АНКАРА/СТАМБУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Дело о правах собственности России на виллу Тарабья на берегу Босфора не завершено и 9 декабря будет рассмотрено стамбульским судом повторно. Об этом ТАСС сообщил турецкий адвокат Селим Сарыибрахимоглу, который представляет российскую сторону на процессе.

"Ранее апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции по спору о правах собственности на этот объект. Дело о правах собственности на исторический особняк и один гектар земли, расположенные в стамбульском районе Тарабья и используемые с XIX века в дипломатических целях, еще не завершено. Шестая судебная палата Стамбульского регионального суда отменила решение 20-го суда первой инстанции от 30 января 2025 года и вернула дело на повторное рассмотрение. Слушание состоится вновь 9 декабря", - сказал адвокат.

В распоряжении ТАСС есть копии исторических документов и дипломатической переписки, которые представлены в качестве доказательства на этом процессе.

Адвокат пояснил, что "османский режим собственности того времени не разрешал иностранным государствам приобретать недвижимость от своего имени, право собственности на данный объект было оформлено на имя [сотрудника посольства] Николая Исвечина, действовавшего от имени Российской империи". Таким образом, "хотя в документе о праве собственности Исвечин значился как владелец, фактическое право пользования и распоряжения недвижимостью принадлежало дипломатическому представительству Российской империи".

"После смерти Исвечина в 1903 году эта недвижимость с одобрения султана Мехмеда V и по решению суда от 1912 года была передана в дипломатическое пользование Российской империи. С этого момента здание продолжало использоваться в качестве одного из объектов дипмиссии России в Стамбуле", - рассказал Сарыибрахимоглу.

Адвокат добавил, что "в кадастровых документах, составленных в период Турецкой Республики, Тарабья осталась зарегистрированной на имя исторического владельца Николая Исвечина, но ее фактическое использование до настоящего времени продолжается российской дипломатической миссией". Говоря о процессе пересмотра дела, адвокат сказал, что "на этом этапе суд проведет широкую оценку доказательств - от документов османского периода до кадастровых записей республиканского периода, от дипломатической переписки до документов о наследстве". "Юридические круги подчеркивают, что все утверждения сторон будут пересмотрены, поэтому на данном этапе ни одна из сторон не имеет окончательного решения в отношении права собственности", - добавил Сарыибрахимоглу.