Адвокат заявил о готовности отстаивать права на особняк Тарабья в КС Турции

Российская сторона имеет все шансы на положительный исход, в противном случае вердикт будет обжалован в том числе в Конституционном суде Турции, сообщил турецкий защитник Селим Сарыибрахимоглу

АНКАРА/СТАМБУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Многолетняя тяжба в стамбульском суде по делу о правах РФ на виллу Тарабья на берегу Босфора имеет все шансы на положительный исход с учетом наличия у российской стороны необходимой доказательной базы. В противном случае вердикт будет обжалован в том числе в Конституционном суде Турции, сообщил ТАСС турецкий адвокат Селим Сарыибрахимоглу, который представляет российскую сторону на процессе.

"У Российской Федерации очень сильные позиции. Это и решение суда Османской империи, подтверждающее приобретение недвижимости, и почти 200-летнее непрерывное владение им, и ферман (указ - прим. ТАСС) османского султана о передаче виллы в пользование российскому посольству, что подтвердило ее владение Россией. Игнорировать эти доказательства при новом рассмотрении дела невозможно. Суд низшей инстанции обязан пересмотреть его с учетом решения регионального суда: заново исследовать османские архивы, оценить решение османского суда о платежах русского посольства, устранить расхождения между экспертными мнениями и предоставить сторонам возможность представить дополнительные доказательства. Мы рассчитываем на положительное завершение дела. В противном случае оспорим вердикт в Кассации, Конституционном суде Турции и ЕСПЧ", - сказал собеседник агентства.

О мошенничестве прежнего адвоката

Сарыибрахимоглу отметил, что возглавляемое им адвокатское бюро взялось за дело о вилле по просьбе РФ после выявленных фактов мошенничества в деятельности прежнего адвоката Хюсейна Алташа.

"Проверка его деятельности [в 2019-2021 годах] показала, что он разработал план личного завладения объектом. Через принадлежащие ему компании Yap t rk A. ., Alta Holding A. . и Alta Avukatl k Ortakl Алташ зарегистрировал адрес недвижимости на свои фирмы. Он пытался узаконить пользование виллой и получить неправомерную выгоду под видом арендной платы и гонорара, ссылаясь на "договор аренды", который никогда не был утвержден Россией. Экспертиза, проведенная в РФ, установила подделку печати и подписи, а также недействительность документа", - отметил Сарыибрахимоглу.

По его словам, несмотря на прекращение адвокатских отношений 31 декабря 2021 года, Алташ в 2022 году продолжал участвовать в судебных заседаниях без доверенности, намеренно затягивал процесс, менял юридические адреса компаний. Кроме того, Алташ заключил соглашение с наследниками Николая Исвечина (сотрудника посольства Российской империи в Стамбуле, действовавшего от его имени в вопросе приобретения в XIX веке недвижимости - прим. ТАСС), о покупке виллы в случае их победы в суде. "Будучи обязанным защищать интересы РФ, он вступил в сделку с противоположной стороной ради получения собственности", - сказал адвокат, добавив, что в отношении Алташа инициирована жалоба в Стамбульскую коллегию адвокатов.

Во ФГУП "Госзагрансобственность" ТАСС ранее сообщали, что в связи действиями Алташа, совершенными без ведома и согласия российской стороны, а также использованием в представленных им на процессе документах с поддельными печатями и подписями в Москве возбуждено и расследуется уголовное дело.

В распоряжении ТАСС есть копии исторических документов и дипломатической переписки, которые представлены в качестве доказательства на процессе о правах собственности на виллу Тарабья.