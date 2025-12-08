В детсадах и школах Новосибирской области вводят масочный режим

Карантин действует в двух школах региона

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Дополнительные меры санитарной безопасности, в том числе масочный режим для обеспечивающего персонала, вводят в образовательных организациях Новосибирской области. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве сообщила министр образования региона Мария Жафярова.

"На этой неделе, учитывая текущую ситуацию, мы принимаем дополнительные меры по недопущению формирования очагов гриппа и ОРВИ, а именно - вводим масочный режим для обеспечивающего персонала образовательных организаций, организуем питание учащихся в столовой по графику <…>. Начиная с завтрашнего дня будем рекомендовать родителям при посещении детской образовательной организации надевать медицинские маски", - сказала она. Министр добавила, что также в детсадах и школах планируется ужесточить утренний фильтр.

Карантин действует в двух школах - в Искитимском и Кыштовском районах. Обе должны возобновить работу на этой неделе.

В регионе продолжается рост числа обращений в медорганизации, сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий. Прирост за неделею составил порядка 15%, в основном это дети. По словам министра, коечный фонд в больницах достаточен. Ранее в медорганизациях региона был введен масочный режим.