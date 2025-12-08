В Новосибирской области в пробах нашли превышения содержания радона

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН обнаружили превышение уровня радона в 22% проб подземных питьевых вод в Новосибирской области. Подробные результаты исследований переданы в правительство региона, сообщает пресс-служба института.

"Превышения нормы установлены в 91 водозаборной скважине (22% проб), большинство из которых - в городской черте Новосибирска, окрестностях Академгородка, рабочем поселке Колывань, Новобибеево и ряде других населенных пунктов Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Всего специалисты изучили 585 проб. По словам ученых, содержание радона в подземных водах может значительно меняться от месяца к месяцу - поэтому для получения объективной картины потребовалось несколько раз отбирать образцы воды из одних и тех же скважин.

Территории, на которых нашли эти скважины, в основном приурочены к Новосибирскому гранитоидному массиву либо к приконтактовой зоне Колыванского массива - именно поэтому уровень радона там выше, чем в других местах. По словам ученых, действенным средством для уменьшения воздействия радона является вентиляция помещений и предварительное отстаивание воды перед употреблением.

"В пределах Новосибирской городской агломерации еще в советские годы установлено 12 проявлений радоновых вод. Город стоит на одноименном гранитоидном массиве, где образуется радон-222 - бесцветный инертный газ, который легко растворяется в подземных водах", - пояснили в институте.

В нормированных количествах радон не представляет опасности - в связи с этим, важно знать уровень его содержания в воде. В самом Новосибирске доля подземных вод в централизованном хозяйственно-питьевом водоснабжении составляет менее 3% от общего объема потребления, в Бердске и Искитиме - до 10%. Однако в других населенных пунктах основу потребления составляют именно подземные воды, а во многих частных домовладениях для водоснабжения используются собственные скважины.