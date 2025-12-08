Долина в иске к Лурье заявила, что та не проявила разумной осмотрительности

Об этом сказано в тексте решения суда по делу о продаже квартиры артистки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря./ТАСС/. Певица Лариса Долина в своем иске к покупательнице ее квартиры Полине Лурье указала, что та не проявила разумной осмотрительности при заключении сделки. Об этом сказано в тексте решения суда по делу о продаже квартиры артистки, с которым ознакомился ТАСС.

Читайте также

Что известно о мошенничестве с квартирой Долиной

"Истец (Долина - прим. ТАСС) указывает, что ответчик, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, чей основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, заключая оспариваемые договоры, не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца", - сказано в решении суда.

В августе 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ. Покупательница квартиры артистки Полина Лурье обратилась туда с жалобой.