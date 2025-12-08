Экс-главе курганского района смягчили меру пресечения

Армэну Хачатуряну, обвиняемому в участии в преступном сообществе и мошенничестве с субсидиями, заменили содержание под стражей на домашний арест

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Курганский областной суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему главе Половинского района Курганской области Армэну Хачатуряну, обвиняемому в участии в преступном сообществе и мошенничестве с субсидиями с ущербом государству на более чем 12 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Курганский областной суд меру пресечения изменил на домашний арест", - сообщили в суде.

В отношении Хачатуряна было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (участие в преступном сообществе, мошенничество).

По версии следствия, с 2021 по 2024 год преступная группа, в состав которой входил обвиняемый, незаконно получила субсидии за фактически невыполненные работы на земельных участках. В результате бюджету РФ причинен ущерб в размере более 12 млн рублей.