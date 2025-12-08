В Крыму Ростех завершил строительство врачебной амбулатории

В одноэтажном здании площадью 600 кв. м есть, в частности, зона ожидания, процедурные, прививочные и кабинеты функциональной диагностики

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Компания "РТ-Медтех" (входит в Ростех) завершила строительство врачебной амбулатории в селе Мирное Республики Крым, сообщила госкорпорация. Ожидается, что первых пациентов учреждение примет в конце 2025 года.

"Компания "РТ-Медтех" госкорпорации "Ростех" завершила строительство врачебной амбулатории в селе Мирное Республики Крым. <…> Сейчас в лечебном учреждении запускают оборудование в работу. В ближайшее время к новому объекту здравоохранения также проложат подъездные пути. Ожидается, что первых пациентов амбулатория примет в конце текущего года", - отмечается в сообщении.

В одноэтажном здании площадью 600 кв. м есть зона ожидания, процедурные, прививочные, кабинеты функциональной диагностики, лаборатория и дневной стационар. Лечебное учреждение оснащено современным оборудованием, в том числе изделиями производства Ростеха.

Строительство амбулатории осуществляется за счет средств регионального бюджета. Стоимость работ составила 125 млн рублей.

"Проект в селе Мирное - еще один шаг в развитии современной медицинской инфраструктуры Симферопольского района. Новое медучреждение позволит обеспечить качество и доступность врачебной помощи для жителей села, создать комфортные условия труда для медработников. Здесь будут получать первичную медико-санитарную помощь около 8 500 человек", - подчеркнул генеральный директор "РТ-Медтех" Сергей Дмитроченко, слова которого приводятся в сообщении.