В ФАО заявили о росте риска появления новых заболеваний скота

Человечеству удалось полностью ликвидировать лишь одну болезнь людей - оспу, напомнил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для связи с Россией Олег Кобяков

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Риски появления новых заболеваний животных, в том числе передающихся человеку, а также возвращения старых вирусов за последние годы выросли, и эта тенденция сохранится. Такую оценку дал ТАСС директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.

"Риски не просто остаются, но даже растут из-за глобализации, изменения климата и все более обостряющегося конфликта человека с окружающей средой. Борьба с ними требует наращивания глобального сотрудничества по принципу "Единое здоровье", ибо микробиом всех живых существ, здоровье людей, животных и экосистем тесно взаимосвязан", - отметил Кобяков.

Он отметил, что до сих пор человечеству удалось полностью ликвидировать лишь одну болезнь людей - оспу, а также одну болезнь животных - чуму крупного рогатого скота.

"Нет гарантий, что из-за всемирного потепления не проявятся споры сибирской язвы, о клинических проявлениях и тактике лечения которой студенты медицины и ветеринарии знают лишь из учебников", - добавил директор отделения ФАО.

По его словам, среди наиболее серьезных сохраняющихся постоянных угроз - африканская чума свиней, ящур, бруцеллез, высокопатогенный грипп птиц. Причем последний стал круглогодичным, все чаще преодолевая межвидовой барьер, заражая млекопитающих и приобретая потенциал для поражения людей.

"Если говорить об экономическом ущербе зоонозов, то наши эксперты подсчитали, что урон от эпидемии крупного рогатого скота, прокатившейся по миру на рубеже XIX и XX веков, был сопоставим с ущербом, нанесенным человечеству Первой мировой войной. Потери от эпидемии COVID-19 еще предстоит подсчитать, однако счет идет на триллионы долларов", - подчеркнул Кобяков.