ВЦИОМ: россияне все чаще ограничивают потребление новостей

По словам генерального директора аналитического центра Валерия Федорова, в обществе также растет запрос на проверенные новости и достоверные источники информации

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне все чаще дозируют потребление новостного контента, в обществе растет запрос на проверенные новости и достоверные источники информации. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров.

"Интерес к новостям резко обостряется в моменты кризиса. <...> В критических ситуациях растет запрос на проверенные новости, на новости, которые точно сообщают, что происходит на самом деле. То есть идет перераспределение внимания от любых источников только к тем, которые пользуются наивысшим доверием", - сказал он, добавив, что в России проверенными источниками являются государственные СМИ.

Федоров отметил, что в моменты кризиса такие источники значимо вырываются вперед по отношению к другим медиа, поскольку становится исключительно важна информационная достоверность. "Не хотим стать жертвой фейков, мошенничеств. Иммунитета мы не имеем, конечно же, к фейковым новостям, но некоторую насмотренность и некоторую настороженность уже приобрели", - отметил Федоров.

При этом, по его словам, все больше россиян приходят к тому, что необходимо ограничивать потребление новостей. "Иначе просто выжить невозможно. Информационная перегрузка слишком высока. Таких вот "информоманов" уже осталось мало, наоборот, распространяется "информофобия". Люди пытаются от новостей защититься. Либо другая форма отношения к новостям: не держать их постоянно в оперативной памяти, а взаимодействовать с ними по принципу "в одно ухо влетело, в другое вылетело", - рассказал глава Аналитического центра ВЦИОМ.