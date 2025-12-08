В Московском зоопарке родились два амурских тигренка

Это самец и самка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА. 8 декабря. /ТАСС/. Амурские тигрята, мальчик и девочка, родились в столичном зоопарке. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Два амурских тигренка появились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Малыши оказались самцом и самкой", - говорится в публикации.

Отмечается, что детеныши амурских тигров родились еще в конце августа, однако выходить из своего укрытия в уличный вольер стали совсем недавно. Пока тигрята живут вместе с матерью в отдельном вольере в неэкспозиционной части зоопарка. "Первые три месяца тигрята питаются материнским молоком, но со второго начинают пробовать мясо, которое приносит им мама. Сейчас детеныши уже сами успешно охотятся на перепелок внутри своего вольера", - уточнили в зоопарке.

Месячные тигрята весили по 7 кг каждый. В зоопарке подчеркнули, что это хорошие показатели для их возраста. В середине ноября детенышей вакцинировали и снова взвесили - тигрята набрали массу в 12 кг. Следующий осмотр ветеринарные врачи проведут, когда детенышам будет полгода. "Сотрудники проверяют здоровье, вес и упитанность малышей несколько раз в течение их взросления. Чтобы получить доступ к тигрятам, максимально снизив уровень стресса для животных, маму в это время кормят в соседнем вольере", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.