Каждый десятый россиянин сталкивался с попытками дипфейк-мошенничества

Более половины тех, кто столкнулся с подобной ситуацией, сообщили, что злоумышленники пытались обманом выманить у них деньги, а в 18% случаев жертвы действительно понесли финансовые потери

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Каждый десятый россиянин лично сталкивался с попытками мошенничестве на основе дипфейков. Об этом говорится в исследовании сервиса "RWB исследования" объединенной компании Wildberries и Russ, текст которого есть у ТАСС.

"По состоянию на ноябрь 2025 года уже каждый десятый житель России лично сталкивался с попытками мошенничества на основе дипфейков", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, среди преступных схем чаще всего (47%) фиксируются фальшивые видео с участием публичных людей, например блогеров, поддельные голосовые сообщения или видеозвонки от знакомых (42%), звонки с поддельным "голосом начальника" (35%) или "родственника" (34%) с просьбой срочно перевести деньги.

Более половины (57%) тех, кто столкнулся с дипфейк-мошенничеством, сообщили, что злоумышленники пытались обманом выманить у них деньги, и в 18% случаев жертвы действительно понесли финансовые потери. По данным исследования, только 37% опрошенных уверены, что смогли бы распознать поддельный контент.

Как отметили в команде безопасности РВБ, для определения дипфейка необходимо внимательно проверить изображение. Если оно выглядит неестественно, например мерцает, а тени не соответствуют освещению - это может быть подделка. Затем следует оценить ситуацию. Чем менее правдоподобен контекст - необычная ситуация, странное время звонка или сообщения, нестандартный способ связи, тем выше вероятность дипфейка.

Не следует доверять излишне эмоциональным требованиям. Любые просьбы "срочно перевести деньги" или нагнетание паники - один из главных признаков мошенничества с использованием дипфейков. Кроме того, можно связаться с предполагаемым отправителем через альтернативный канал связи для подтверждения личности. Также возможно использования специальных программ для распознавания дипфейков, поделились эксперты.

Об опросе

В опросе приняли участие более 2 тыс. покупателей Wildberries со всей страны.