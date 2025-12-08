В Новосибирске более 500 домов остались без электричества в морозы

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Частный сектор в Дзержинском районе Новосибирска остался без электроснабжения в сильный мороз. Под отключение попали 545 домов, следует из данных муниципального портала - карты отключений систем жизнеобеспечения города.

Отключение помечено как аварийное. Восстановить снабжение планировалось к полудню, теперь же исправление ситуации намечено на вторую половину дня.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в первой половине дня в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура от минус 20 до минус 24 градусов. На дорогах местами гололедица.