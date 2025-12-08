Новосибирский зоопарк отправил более 20 тонн гуманитарной помощи зоопарку в ДНР

Она включала ветеринарные препараты, корма для животных и новогодние подарки

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк имени Шило оказал гуманитарную поддержку зоопарку в селе Придорожное Старобешевского района ДНР. Груз весом около 20 тонн включал ветеринарные препараты, корма для животных, новогодние подарки, сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам представителя пресс-службы, сотрудники зоопарка в ДНР ежедневно решают масштабные задачи: обеспечивают уход за животными и ведут работу по восстановлению инфраструктуры учреждения. При этом они проявляют скромность: при огромном объеме текущих задач они редко обращаются за внешней поддержкой.

"Гуманитарный груз весом около 20 тонн включал ветеринарные препараты, корма для животных, новогодние подарки и сувениры. Все это направлено на поддержку работы зоопарка и реализацию его просветительской и рекреационной миссии. На сегодняшний день груз успешно доставлен по назначению", - отметили в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

В Новосибирском зоопарке, одном из крупнейших в России, в естественных условиях содержатся около 11 тыс. особей 770 видов на площади 65 га. Более 350 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 77 международных программах сохранения редких и исчезающих видов животных. В зоопарке одна из лучших в мире коллекций семейства кошачьих, в числе которых амурские тигры, дальневосточные и дымчатые леопарды.