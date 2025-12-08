Жалобы на решение по иску к экс-мэру Владивостока рассмотрят 24 декабря

В июле суд удовлетворил иск ГП РФ к Владимиру Николаеву и его родственникам, по которому был изъят в федеральную собственность 821 объект и взыскано 590 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Материалы гражданского дела об изъятии в казну имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева поступили в Приморский краевой суд, рассмотрение апелляционных жалоб начнется 24 декабря. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края.

Заседание назначено на 10:00 (03:00 мск). Суд рассмотрит апелляционные жалобы Николаева В. В., его родственников Николаевой Р. С., Николаевой В. В., Забелиной Е. В. и 23 компаний на решение Ленинского районного суда Владивостока от 25 июля этого года об обращении в доход Российской Федерации объектов недвижимости и денежных средств в размере 590 214 203,96 рублей как имущества, полученного вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции.

В июле суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к Николаеву и его родственникам, по которому был изъят в федеральную собственность 821 объект и взыскано 590 млн рублей.

Николаев был главой администрации Владивостока с 2004 по 2008 год. Он владеет рядом компаний в городе. 27 февраля 2007 года Приморская прокуратура возбудила в отношении него уголовные дела по факту злоупотребления и превышения должностных полномочий. По данным следствия, чиновник оплачивал из городского бюджета личную охрану и милицейское сопровождение своего автомобиля, на что не имел права. Кроме того, он был обвинен в незаконном выделении частным лицам четырех участков земли. В совокупности ущерб городскому бюджету составил порядка 17 млн рублей. 24 декабря 2007 года Ленинский районный суд города приговорил Николаева к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно (приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года).