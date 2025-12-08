В школах Коми из-за морозов частично отменили очные занятия

В Сыктывкаре 8 декабря не учатся школьники первых и вторых классов

СЫКТЫВКАР, 8 декабря. /ТАСС/. Некоторые муниципалитеты Республики Коми частично отменили очные занятия в школах из-за морозов. В Сыктывкаре 8 декабря не учатся школьники первых и вторых классов, сообщила пресс-служба администрации города.

"Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара информирует, что по прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми 8 декабря температура наружного воздуха на 6:00 [мск] составила -25 градусов, ветер северо-восточный 1-2 метра в секунду. В соответствии с прогнозом и на основании постановления администрации Сыктывкара 8 декабря 2025 года объявлен актированным днем для учащихся 1-2 классов", - говорится в сообщении.

Занятия для младшеклассников также отменены в соседнем Сыктывдинском районе. В Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Усть-Вымском, Корткеросском и Удорском районах не учатся с первого по четвертый класс. В некоторых населенных пунктах в зависимости от погоды отменены занятия и для школьников среднего звена.