Дело о взятке против директора спорт-школы в Томске закрыли

Сергей Каштанов в полном объеме возместил причиненный имущественный вред

ТОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. В отношении директора томской спортшколы №17 и бывшего игрока ФК "Томь" Сергея Каштанова прекратили уголовное дело из-за деятельного раскаяния обвиняемого. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

В ноябре 2024 года Каштанова арестовали по подозрению в получении крупной взятки.

"Уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному ст. 28 УПК РФ, в связи с деятельным раскаянием обвиняемого. Причиненный имущественный вред обвиняемый возместил в полном объеме. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе.

По данным официального сайта городского управления физической культуры и спорта, Каштанов в разные годы выступал за футбольные команды "Манометр" (Томск), "Томь" (Томск), "Иртыш" (Омск). Тренировал команды "КД Восток", сборную ТГАСУ. В 2011 году возглавил детско-юношескую спортивную школу №17 по футболу. Под его руководством построен крытый футбольный манеж "Восход".