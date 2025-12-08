Девочка из Уфы, которую выбросил из окна отец, готовится к выписке

Ее состояние оценивают как стабильное с выраженной положительной динамикой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Состояние девочки из Уфы, которая пострадала в результате падения из окна, оценивается врачами как стабильное с выраженной положительной динамикой, ребенок готовится к выписке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России.

"Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное с выраженной положительной динамикой. При поступлении у ребенка наблюдалось нарушение функций конечностей, а спустя полтора месяца у нее почти полностью вернулся прежний объем движений. Восстановилась походка - девочка ходит с мамой за руку на значительные расстояния, а без поддержки может уверенно пройти несколько шагов", - сказала врач-невролог нейрохирургического отделения РДКБ Ирина Рассказчикова.

Специалист также отметила, что наблюдаются восстановление речи и активности, ребенок идет на контакт, играет и улыбается. Программа восстановления разработана мультидисциплинарной командой и включает комплекс реабилитационных мероприятий: механотерапию, кинезиотерапию по методу Войта, занятия на платформе Галилео, лечебную физкультуру, работу с психологом и логопедом.

"Следующим этапом лечения станет хирургическое вмешательство по устранению дефекта черепа, которое проведут нейрохирурги РДКБ в январе. А сейчас малышка готовится к выписке, чтобы отметить Новый год дома в кругу семьи - с мамой и старшим братом", - отметили в РДКБ.