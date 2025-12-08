Россияне в Гонконге передали более $3,2 тыс. на помощь пострадавшим от пожара

Они также собирали теплые вещи

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 8 декабря. /ТАСС/. Представители российской общины в Гонконге собрали и передали на помощь пострадавшим от пожара, в результате которого погибли не менее 159 человек, более 25 тыс. гонконгских долларов (более $3,2 тыс.). Как сообщила корреспонденту ТАСС вице-президент, председатель благотворительного совета Русского клуба в Гонконге Марина Хойл, соотечественники также собирали теплые вещи, чтобы передать их пострадавшим.

"Наша российская община сразу откликнулась на трагедию в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По. Россияне стали собирать одежду, вещи, еду. А также стали переводить деньги для пострадавших", - рассказала она.

По словам Хойл, "Русский клуб в Гонконге призывал своих членов перевести кто сколько может". "Не обязательно крупную сумму. Многие откликнулись. Мы собрали более 10 тыс. гонконгских долларов (более $1,3 тыс. - прим. ТАСС). Кроме того, россияне ранее перевели напрямую еще порядка 15 тыс. гонконгских долларов (около $1,9 тыс. - прим. ТАСС)", - добавила собеседница агентства.

Она отметила, что средства Русский клуб передал через благотворительную организацию SoCo (Society for Community Organization), которая напрямую помогает семьям пострадавших. В ответ благодарность россиянам выразила заместитель директора SoCo Лай Шань. "Благодарим вас за щедрое пожертвование. Ваше пожертвование будет напрямую использовано для оказания помощи примерно 110 семьям из комплекса Wang Fuk Court в Тай По", - написала она в адрес Русского клуба.

Кроме того, в дни, когда шло тушение пожара (продолжавшееся несколько суток), российские соотечественники, Александр Шпонько, который открыл в Гонконге русский ресторан Borsch Spot, и его друг Олег Кравченко доставляли на место пожара, а также в один из центров временного размещения пострадавших горячую еду, в том числе русский борщ.