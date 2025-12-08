Нарышкин указал на востребованность хороших специалистов по истории

По словам директора Службы внешней разведки, важно, чтобы историческое образование "шагало в ногу со временем"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спрос на профессиональных историков будет всегда очень высоким. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин

"Хорошие специалисты исторических профессий востребованы не только в академической сфере и творческих индустриях. Нередко можно встретить их и на государственной службе, и в государственных и частных компаниях. Самое главное, что характеризует историка как профессионала, это умение работать с огромными объемами информации, анализировать источники, устанавливать факты и выявлять причинно-следственные связи между ними. Спрос на таких специалистов всегда будет очень и очень высоким", - подчеркнул он в ходе круглого стола, приуроченного ко дню рождения Николая Карамзина и посвященного профессии историка.

По словам Нарышкина, принципиально важно, чтобы историческое образование шагало в ногу со временем, ведь история, как и любая другая наука, развивается и меняется буквально каждый день. "Достаточно вспомнить об успехах наших ученых в области палеогенетики или в использовании технологий искусственного интеллекта. Думаю, что искусственный интеллект, упрощающий работу с большими массивами данных, мог бы серьезно изменить подходы к организации архивного дела, радикально повысив доступность исторической информации для исследователей. В Государственном архиве Российской Федерации уже есть очень интересные наработки на этот счет", - добавил он.

Поиск востребованных ответов

Вместе с тем, отметил председатель РИО, "как бы ни менялся инструментарий историка, его миссия остается неизменной со времен Карамзина". "Она состоит в том, чтобы, обращаясь к прошлому, помогать государству и обществу находить в нем востребованные ответы на вопросы сегодняшнего дня, - пояснил он. - Ведь, как справедливо указывал сам Николай Михайлович Карамзин: "Настоящее бывает следствием прошедшего. Чтобы судить о первом, надлежит вспомнить последнее".

Нарышкин также обратил внимание на то, как далеко вперед шагнуло за последние годы отечественное историческое кино. По его словам, члены Российского исторического общества тоже вносят свой вклад в его развитие. "Кто-то участвует в съемках в качестве консультанта, а кто-то и сам продюсирует исторические кинофильмы", - пояснил он.

"Большой успех у зрителей снискал, например, художественный фильм "Нюрнберг", два года назад вышедший на экраны при поддержке РИО. А сегодня нами прорабатывается идея о создании художественного фильма про Савву Рагузинского - выдающегося серба, ставшего дипломатом на русской службе", - добавил председатель РИО.