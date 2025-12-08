В Москве 9 декабря пройдет рейд "Пешеходный переход"

По результатам анализа состояния аварийности, одним из преобладающих видов дорожных аварий является наезд на пешехода

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ГАИ проведут во вторник, 9 декабря, профилактический рейд "Пешеходный переход", направленный на проверку соблюдения правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Завтра на территории города пройдет профилактический рейд "Пешеходный переход", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ГАИ отметили, что по результатам анализа состояния аварийности, одним из преобладающих видов дорожных аварий является наезд на пешехода. "В целях повышения безопасности пешеходов и профилактики ДТП с их участием сотрудники Госавтоинспекции Москвы проверят соблюдение правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями", - отметили в управлении.