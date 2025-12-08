Представители традиционных религий России провели Марш Памяти в Музее Победы

После завершения церемонии гости отправились в Зал Славы для проведения конференции "Свет Победы: история, традиции, ценности"

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Жучков/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Представители традиционных религий России провели Марш Памяти и возложили цветы в Зале памяти и скорби столичного Музея Победы в честь завершения Года защитника Отечества, передает корреспондент ТАСС.

Перед возложением цветов собравшиеся почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Церемония марша и возложения цветов сопровождалась траурной музыкой Моцарта и голосом советского диктора военных лет Юрия Левитана.

В шествии приняли участие представители Духовного собрания мусульман России (ДСМР) во главе с лидером организации муфтием Москвы Альбиром Кргановым, а также Русской православной церкви, Федерации еврейских общин России, Буддийской традиционной Сангхи России, кроме того в процессии участвовали представители администрации президента РФ, правительства Москвы, эксперты и общественные деятели.

После завершения церемонии гости отправились в Зал Славы для проведения межрегиональной конференции "Свет Победы: история, традиции, ценности".