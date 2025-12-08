В Москве за год водители заплатили 10 млн рублей штрафов за помехи работе трамваев

Заммэра столицы Максим Ликсутов отметил, что 100% судебных решений в 2025 году вынесены в пользу Московского метрополитена

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 10 млн рублей штрафов взыскали юристы Московского метрополитена с автомобилистов, которые становились виновниками задержки трамвайного движения в 2025 году. При этом 100% судебных решений вынесены в пользу метрополитена, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Юристы взыскивают сумму ущерба с виновников остановки трамвайного движения. В среднем - 8 тыс. рублей за 1 минуту задержки. В 2025 году сумма взысканий составила более 10 млн рублей, а 100% судебных решений вынесены в пользу Московского метрополитена", - сказал он.

По его словам, метрополитен активно работает над обеспечением бесперебойного движения трамваев, финансовое наказание призвано дисциплинировать водителей и обеспечить стабильную работу городского транспорта. "Обособление путей от автодорог и повышение дисциплины среди автомобилистов дали хорошие результаты. За последний год время задержек трамваев сократилось на 27%, а за три года - на 54%", - отметил Ликсутов.

В расчет суммы ущерба идет количество отмененных рейсов, их длина, время задержки, а также количество пассажиров, которые могли проехать за это время. В момент задержки диспетчеры вынуждены оперативно перенаправлять вагоны по измененным маршрутам. При серьезных повреждениях после ДТП трамвай встает на ремонт и не выходит на маршруты.

Ликсутов пояснил, что основными причинами задержек трамваев чаще всего становятся ДТП на трамвайных путях, парковка автомобилей на них, застревание или движение по ним в неположенных местах, а еще обрыв контактной сети по вине стороннего транспорта.