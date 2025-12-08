Хинштейн поручил отстранить главу курской сети аптек

Губернатор ранее поручил провести анализ работы региональной сети аптек

Редакция сайта ТАСС

© Официальная страница Правительства Курской области во "ВКонтакте"/ ТАСС

КУРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании областного правительства поручил отстранить генерального директора региональной сети аптек "Курская фармация" Игоря Осипова.

Ранее глава региона поручил провести анализ работы региональной сети аптек. Министерство финансов и бюджетного контроля региона вышло на проверку финансового состояния организации в исполнении региональной субсидии на сумму более 65 млн рублей.

"Руководителя этого предприятия [Игоря Осипова] от должности отстранить, в отношении него материалы подготовить и направить в уполномоченные на это структуры. Игорь Викторович, мы с вами работать не будем, а где вы будете работать, дальше будут определяться уже те, кому положено. Отдельно соберемся по фармации. Меня эта ситуация крайне тревожит, поскольку от нее напрямую зависит, как будет организовано обеспечение наших льготников необходимыми медицинскими препаратами", - сказал Хинштейн.

Как отметила врио министра здравоохранения Курской области Светлана Ермолова, руководство предприятия в рамках проверки не предоставляет необходимые документы, материалы. По словам первого заместителя губернатора - председателя правительства Александра Чепика, бывшее руководство Минздрава региона также затягивало проведение проверки. Также есть вопросы по ряду сделок, которые подписывал директор. "Вместе с этим возникает ощущение, что ведется доведение предприятия до банкротства с целью изъятия этих активов, которые находятся у данного предприятия", - добавил Чепик.

Курские власти также предложили выделить 34,5 млн рублей, чтобы погасить задолженность по выплате зарплаты сотрудникам предприятия.