Львова-Белова помогла двум детям вернуться к семье в Нигерию

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Два брата смогли воссоединиться с семьей в Нигерии при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Как сообщается в Telegram-канале детского омбудсмена, Брайтс и Александэр - братья из многодетной нигерийской семьи, которая долгое время жила в Москве. В связи с трудной жизненной ситуацией мама с остальными четырьмя детьми была вынуждена уехать в Нигерию, а младшего и среднего сына забрать не смогла, потому что они находились на лечении в больнице. После выздоровления мальчики попали в социально-реабилитационный центр "Алтуфьево", где находились почти год - у мамы не было возможности вернуться за ними.

"Узнав об этом случае, приняли решение помочь семье воссоединиться - купили сопровождающему и детям билеты на самолет. Брайтс и Александэр улетели домой, где встретят Новый год в кругу большой семьи", - говорится в сообщении.

Детский омбудсмен поблагодарила за оказанное содействие сотрудников посольства Нигерии в России и департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.