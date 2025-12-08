В Подмосковье число предпрофессиональных IT-классов выросло почти на 60%

По данным за 2025 год в регионе выпускники IT-классов сдали ЕГЭ по информатике и математике на девять баллов выше, чем в среднем школьники по стране

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 200 предпрофессиональных IT-классов, в которых обучаются свыше 7 тыс. детей, открыты в школах Московской области. С начала 2025 учебного года их количество выросло почти на 60%, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

"Среди старшеклассников мы видим большой интерес, поэтому в этом учебном году количество предпрофессиональных IT-классов увеличилось почти на 60%. Отмечу, что сегодня в более чем 200 классах учатся свыше 7 тыс. детей региона", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора региона Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что в таких классах помимо углубленного изучения профильных предметов, школьники получают и практические навыки - изучают программирование, алгоритмизацию, искусственный интеллект.

Отмечается, что по данным за 2025 год в Подмосковье выпускники IT-классов сдали ЕГЭ по информатике и математике на девять баллов выше, чем в среднем школьники по стране. Также они продемонстрировали наиболее высокий процент поступления на бюджет среди одиннадцатиклассников - 94%.

Как дополнили в министерстве, в школах региона проходит комплексная профориентация, которая охватывает и профессии в сфере IT. В течение года для школьников с 6 по 11 класс прошло более 680 мероприятий - экскурсий, мастер-классов и встреч с представителями индустрии информационных технологий. Участие в них приняли более 20 тыс. детей. Кроме того, за это время состоялось более 400 профессиональных проб по профессиям IT-сферы на площадках средних и высших учебных заведений, которые привлекли свыше 6 тыс. школьников.