Володин и главы делегаций ПА ОДКБ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Председатель Госдумы и главы парламентских делегаций стран - членов Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности почтили память советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы делегаций стран - членов Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) почтили память советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к Могиле Неизвестного солдата. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.

Как отмечается в сообщении, Володин и главы парламентских делегаций стран - членов ПА ОДКБ "возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, почтив память погибших советских воинов в боях против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны".

В понедельник в Государственной Думе под председательством Володина пройдет совместное заседание Совета и 18-е пленарное заседание ПА ОДКБ.

В рамках заседания планируется обсудить вопросы гармонизации законодательства государств - членов организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ, а также проект заявления ассамблеи об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.

В заседании примут участие парламентские делегации из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Ирана.