В Москве открыли пять зданий обновленных поликлиник

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пять обновленных зданий поликлиник открыли в разных районах Москвы. Об этом в своем канале в Мах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Открыли еще пять зданий обновленных поликлиник в разных районах Москвы. Среди них - детская городская поликлиника №32 на улице Фадеева в Тверском районе. Всего за год мы привели здание 1957 года постройки к новому московскому стандарту", - написал Собянин.

По его словам, в здании прошла полная замена коммуникаций, системы кондиционирования и лифта. Установлена современная медицинская техника. Кроме того, в рамках работ организована комната здорового ребенка, игровая зона и буфет, благоустроена территория. "Сделали отдельный вход для пациентов с признаками инфекции, создали более комфортную безбарьерную среду. Увеличили количество кабинетов самых востребованных специалистов - педиатров - с четырех до девяти", - подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что также после обновления начали работу еще четыре поликлиники в разных районах Москвы: филиал №3 ГП №45 в Левобережном, филиал №3 ДГП №132 в Солнцеве, филиал №3 ГП №22 в Академическом, а также филиал №5 ГП №23 и филиал №3 ДГП №120 в Некрасовке.

"Это часть нашей непрерывной программы по улучшению качества амбулаторной помощи. В планах - строительство еще около 20 новых поликлиник", - заключил мэр.