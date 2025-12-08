Иск вдовы журналиста Бентли о 5 млн рублей компенсации удовлетворили

С Министерства обороны РФ взыщут компенсацию морального вреда

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Донецкий гарнизонный военный суд удовлетворил иск вдовы убитого журналиста Рассела Бентли о компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Гражданский иск потерпевшего - Бентли Людмилы Николаевны - на компенсацию морального вреда на сумму 5 млн рублей удовлетворить и взыскать в ее пользу с Министерства обороны РФ компенсацию морального вреда в 5 млн рублей", - сказал судья.

Ранее 8 декабря суд приговорил Виталия Вансяцкого и Андрея Иорданова к 12 годам колонии каждого, Владислава Агальцева - к 11 годам колонии. Четвертый обвиняемый Владимир Бажин осужден на 1 год 6 месяцев лишения свободы.