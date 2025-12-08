Организацию "Съезд народных депутатов" признали террористической

Она была создана бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Верховного суда России/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Верховный суд признал террористической польскую организацию "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych, признана нежелательной в России организацией), которая была создана бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (внесен в реестр иноагентов). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд решил иск Генпрокуратуры удовлетворить. Признать "Съезд народных депутатов" террористической организацией", - сказали в суде. Решение подлежит немедленному исполнению.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Организация создана в 2022 году в Польше. В 2023 году она была признана нежелательной на территории РФ. "Позиционируя себя как "новое правительство России в изгнании", организация ставит своей задачей насильственный захват власти в Российской Федерации. Съезд регулярно проводит так называемые сессии, на которых принимаются документы антиконституционного характера. В отношении руководителей и активистов организации, выступающих от ее имени и в ее интересах, российскими судами вынесены и вступили в законную силу обвинительные приговоры по уголовным делам о преступлениях террористической направленности", - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Пономарев уже заочно осужден в России, заочно арестован и объявлен в розыск. В сентябре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил его заочно к 10 годам лишения свободы, признав виновным по ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма) УК РФ.

В феврале прошлого года ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Пономарева по ст. 275 (государственная измена в форме перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма), ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ) УК РФ. С 2014 года Пономарев активно поддерживает украинский режим, публично выступает против воссоединения Крыма с Россией.