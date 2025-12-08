На "Кубок чемпионов" на Урале приедут более 1 тыс. спортсменов из 24 субъектов

Программой соревнований запланированы автограф-сессии с олимпийскими чемпионами и мастер-классы от них для тренеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. детей из 24 регионов России примут участие в комплексных соревнованиях "Кубок чемпионов" по плаванию, прыжкам в воду и художественной гимнастике, которые состоятся с 12 по 14 декабря в Екатеринбурге и соседней Ревде. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

"Уже зарегистрировано более 600 пловцов, и, зная тенденции интереса к спортивным соревнованиям, должен сказать, что примерно тысяча юношей и девушек будут принимать участие в спортивных соревнованиях, которые связаны и с художественной гимнастикой, и с греко-римской борьбой, в прыжках в воду и плавании. Будет представлено 24 региона Российской Федерации, в том числе наши друзья - Донецкая и Луганская народные республики. В прыжках в воду уже подтвердили участие 60 спортсменов из Свердловской области, буквально три года назад их были единицы", - сказал он.

В рамках "Кубка чемпионов" состоится традиционный турнир по плаванию на призы Олимпийского чемпиона Александра Попова, который впервые прошел 17 лет назад. Рапопорт отметил, что плавание является самым массовым видом спорта в регионе, сегодня им занимается порядка 114 тыс. свердловчан. Водные состязания пройдут во дворце водных видов спорта в Екатеринбурге, борцы и гимнастки будут соревноваться в спортивном комплексе "Темп" в Ревде.

Программой соревнований запланированы автограф-сессии с олимпийскими чемпионами и мастер-классы от них для тренеров и юных спортсменов. Президент федерации плавания Свердловской области Александр Серебренников уточнил, что ожидается участие двукратного победителя Олимпиады-2020 Евгения Рылова, первой советской олимпийской чемпионки по прыжкам в воду среди женщин Елены Вайцеховской, трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина и других именитых спортсменов.