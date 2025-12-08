Первышов поручил вернуть весовой контроль на дороги Тамбовской области

Это позволит сохранить дорожное полотно

ТАМБОВ, 8 декабря. /ТАСС/. Системы весового контроля для грузового транспорта должны быть возвращены на дороги Тамбовской области, в том числе муниципального значения. Это позволит сохранить дорожное полотно. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Первышов, комментируя поток вопросов от жителей накануне своей прямой линии.

Основной темой обращений граждан, как отметил губернатор, вновь стало неудовлетворительное состояние дорог, особенно в сельской местности. Ситуацию усугубляет деятельность предприятий агропромышленного комплекса (АПК) в период уборочной кампании.

"Конечно, весовой контроль надо возвращать в Тамбовскую область, это действенная мера. Понятно, что дорогостоящая, но, если посчитать убытки, которые приносят нам транспортники, которые разбивают автомобильные дороги перегрузами, продавливают их, соответственно, это гораздо больше денег, это сотни миллионов рублей", - заявил Первышов.

Первышов также обратился к руководителям предприятий АПК, призвав их к ответственности. "Вытаскивают грязь на дорогу, это повышает ее аварийность, непригодность", - сказал он. Для решения проблемы глава региона поручил "тесно работать с ГИБДД".