Мурашко: федеральные медучреждения в России могут работать круглосуточно

Министр здравоохранения добавил, что, чтобы система здравоохранения работала бесперебойно, ведомство создает новую информационную систему по бронированию и по направлению пациентов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Федеральные больницы в России могут работать в режиме 24 на 7, кадровые возможности для этого существуют. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В этом году правительство приняло решение выделить 60 миллиардов рублей дополнительно во втором полугодии на федеральные учреждения, чтобы они взяли максимальное количество людей. И мы уже сегодня их заставляем фактически работать в режиме 24 на 7, даже операционные для плановых пациентов должны быть максимально задействованы для того, чтобы оборудование не простаивало даже в выходные. Кадровые возможности у нас для этого присутствуют. Поэтому и на следующий год эти объемы мы поддержим и также будем развивать", - сказал он на международном научно-практическом форуме "Российская неделя здравоохранения - 2025".

Мурашко добавил, что, чтобы система здравоохранения работала бесперебойно, Минздрав создает новую информационную систему по бронированию и по направлению пациентов для специализированной высокотехнологичной помощи. Такой инструмент позволит выбирать конкретное учреждение для пациента, в котором он получит максимальный результат лечения.