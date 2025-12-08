Для Ильи Яшина запросили 1 год и 10 месяцев заочно

Бывшего муниципального депутата обвиняют в нарушении правил иноагентов

Редакция сайта ТАСС

Илья Яшин © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Гособвинение запросило заочно 1 год 10 месяцев для бывшего муниципального депутата, иностранного агента Ильи Яшина, ранее помилованного президентом РФ. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

"Гособвинение запросило 1 год 10 месяцев Яшину заочно. Приговор будет оглашен 9 декабря", - сказал защитник.

Яшин обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение аналогичных административных правонарушений).

Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило Яшина в розыск.

Министерство юстиции РФ 22 июля 2022 года внесло Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил его к восьми годам шести месяцам колонии общего режима за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти). Позже это решение утвердил Мосгорсуд. Яшин отбывал наказание в одной из колоний Смоленской области. В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании бывшего муниципального депутата.

В отношении Яшина также было возбуждено дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (отсутствие маркировки иноагента на материалах, распространяемых в интернете).