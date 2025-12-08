Столичные врачи спасли мужчину со смещением желудка в грудную клетку из-за ДТП

Состояние пациента улучшилось, и он покинул стационар

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Врачи в Москве провели операцию пациенту, у которого произошло смещение желудка в грудную клетку в результате ДТП. В настоящее время мужчина идет на поправку, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Во флагманском центре Боткинской больницы помогли мужчине, у которого из-за травм, полученных в аварии, желудок переместился в грудную клетку. Любое промедление при таких повреждениях может быть критическим. Тем не менее специалисты смогли экстренно провести сложную многоэтапную операцию: врачи вернули желудок на место и восстановили целостность диафрагмы", - рассказала Ракова.

Она отметила, что после ДТП мужчина обратился в районную больницу своего города. У пациента произошло перемещение желудка в результате разрыва диафрагмы. Ему провели операцию, однако через шесть дней случился рецидив с тяжелыми осложнениями.

Мужчину доставили во флагманский центр ММНКЦ им. С. П. Боткина в критическом состоянии. Команда хирургов больницы экстренно выполнила многоэтапную операцию. Сначала специалисты вернули желудок из грудной клетки обратно в брюшную полость и удалили поврежденные ткани желудка, выполнив рукавную резекцию. Далее хирурги восстановили целостность диафрагмы и укрепили ее во избежание повторного рецидива. Спустя несколько недель интенсивного лечения состояние пациента улучшилось, он пошел на поправку и смог покинуть стационар.